Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что сербские войска на границе с Косово перешли в режим повышенной боеготовности. На границе между странами продолжаются протесты сербов, недовольны запретом на въезд в Косово автомобилями с сербскими номерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "РТС". По словам Стефановича, таким образом Сербия хочет послать четкий сигнал, что "погром сербского народа больше не повторится". Такое заявление он сделал во время посещения гарнизонов в пограничном городе Нови Пазар. "Наша армия не провоцирует, но готова защитить людей, если произойдет что-то, что угрожает их жизни. Для меня важно видеть, что эти люди в настроении и готовы. Оборудование и техника, мы закупили, находятся в правильном состоянии в руках профессионалов", — сказал сербский министр. Ситуация на границе между Косово и Сербией напряглась 19 сентября. Введение запрета на сербские номера власти Косово объяснила тем, что Сербия не пускает машины с косовскими номерными знаками. Поэтому это была зеркальная ответ. Напомним, после этого на границе между Косово и Сербией вспыхнули протесты. Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Косово и Сербию урегулировать конфликт.