Уже в октябре в Украине прогнозируются серьезные заморозки, но настоящая зима придет в страну 15-17 декабря.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Обозреватель, таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Вместе с тем, по словам синоптика, в первую неделю октября будет теплым, а с 10 числа начнется очередная волна похолодания, погода испортится.

«11-12 октября на севере возможны заморозки. Но самые серьезные из них в северных областях Украины следует ожидать 22-24 октября», — прогнозирует Гобань.

Он добавил, что первого снега в Украине следует ожидать 12-17 ноября, однако он быстро растает. А настоящая зима придет в Украину не раньше 15-17 декабря.

Напомним, синоптики прогнозируют, что 29 сентября, в Украине воздух прогреется до плюс 24 градусов, но планы на последний выходной месяца могут испортить дожди.

Напомним также, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что осень в Украине будет холодной и уже в октябре на севере страны столбики термометров будут показывать всего 5-7 градусов выше нуля.