В США опровергли информацию, которая распространялась в СМИ, о стрельбе и пострадавших на базе Форт-Мид. Это были военные учения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Несколько СМИ предоставляли информацию об инциденте, который, якобы, произошел на военной базе Форт-Мид. Отмечалось, что неизвестный открыл стрельбу в результате которого пострадали пять человек. Также была информация о задержании стрелка и госпитализацию раненых.

Представитель военной базы Форт-Мид отметил, что на базе в тот момент проходили обучение. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что на одной из военных баз США произошла стрельба.