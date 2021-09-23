США планируют завершить процесс ликвидации своих химических вооружений до конца 2023 года. Уже уничтожено около 97% этого вида американского оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона, курирующий вопросы химической и биологической защиты, Бренди Венн. По ее словам, ведомству поручено ликвидировать американскую химическое оружие до 31 декабря 2023 года. Однако Пентагон стремится завершить уничтожение боевых отравляющих веществ до сентября того же года. "Для нашей национальной безопасности нам важно уложиться в крайние сроки", — пояснила Венн во время выступления на семинаре ассоциации по контролю над вооружениями США. Представитель Пентагона отметила, что США уже официально уничтожили 97% своего химического оружия. "От полной реализации этой инициативы нас отделяет только 3%", — резюмировала она.