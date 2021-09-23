Погода в столице шепчет, мол, собирай чемоданы и лети туда, где тепло и нет дождя. А если серьезно, выживать как-то надо, прогноз не утешительный. Чтобы настроение было хорошим, просто-напросто нужно одеваться интересно, но по погоде. Стилист Соня Горчакова в Instagram дала свои рекомендации, как не замерзнуть стильно.

Яркая осень (фото: instagram.com/hoskelsa) Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень Верхняя одежда на дождливую погоду: Тренч + утепленная жилетка Кожаное пальто / тренч Кожаная рубашка Удлиненный бомбер Стеганые куртки: мелкая стежка, простой крой, выглядят свежо и стильно Обувь: Низкие резиновые сапоги удобно носить с брюками Высокие — с юбками, или на прогулки в парк с детьми Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021 Поэтому проанализируйте свой гардероб и выбирайте подходящее для себя резиновую обувь. Кроме резиновой: челси жокейский сапоги, сапоги / трубы Обувь на массивной подошве: ботинки, лоферы и даже туфли.Аксесуар: Зонт Удобная сумка: кросс-боди, шоппер на плечо — свободные руки вам понадобятся для зонтика. Головной убор: Платок Косынки из кожи Кожаные / из плащевой ткани Панамы Кепка Шапки (на холодную погоду) И мой личный лайфхак: очки в цветной / коричневой / черной оправе в стиле образа, помогут скрыть осенний недосып и сделают стильный акцент в аутфит.

Лайфакы для развлечения скучно-дождливых дней (фото: nstagram.com/sonya_gorchakova_) Ранее стилист показала, как носить тренч этой осенью, не хуже, чем инфлюенсеры.