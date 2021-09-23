В Министерстве социальной политики напомнили, куда нужно обращаться для назначения субсидии, какие документы нужно подать и на какой срок предоставляется субсидия.

В ведомстве уточнили, что особа, зарегистрированная в жилом помещении, должна обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации (фактического проживания). С 1 января 2021 заявления с необходимыми документами принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае направления их на бумаге по почте или в электронной форме (через официальный сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органы местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг).

Субсидия рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Расчет субсидии на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставки и распределения природного газа, поставки и распределения электрической энергии производится в мае. Считается, что отопительный сезон длится с 16 октября по 15 апреля.

Получатели субсидии должны в течение месяца информировать органы социальной защиты об изменениях:

состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;

перечня получаемых услуг;

исполнителя услуг.

о единовременных покупках или других финансовых операциях на сумму более 50 тысяч грн.

Какие документы подаются:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

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