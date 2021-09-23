23 сентября Украина перешла в «желтую» зону карантина, которая предусматривает ограничение количества участников массовых мероприятий, посещаемости учреждений культуры, общественного питания, спортивных и фитнес-центров. Учебные заведения

Посещения учебных заведений разрешено при условии наличия не менее чем в 80% работников заведения одного из документов:

желтого COVID-сертификата (одна доза вакцины);

зеленого COVID-сертификата (две дозы вакцины);

международного свидетельства о вакцинации;

справки 063/о (карта прививок выдается врачом, который проводил прививки, после прививки одной дозой двудозной вакцины)

COVID-сертификата о выздоровлении.

Общественные учреждения

Кафе, театры, концертные площадки, кинотеатры работают без ограничений «желтого» уровня, если 80% работников и все посетители заведения имеют по крайней мере одну прививку.

Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади;

Не более четырех человек за столиком в заведениях общественного питания;

Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с 50-процентной заполненностью мест;

Спортивные залы и фитнес центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек 10 квадратных метров площади.

В «желтой» зоне следует обязательно носить маски в помещениях, соблюдать физической дистанции в 1,5 м.

В Украине рекордный рост заболеваемости COVID: 7866 новых случаев.

В Украине вводят обязательную вакцинацию от COVID-19. Она коснется работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.