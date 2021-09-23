23 сентября Украина перешла в «желтую» зону карантина, которая предусматривает ограничение количества участников массовых мероприятий, посещаемости учреждений культуры, общественного питания, спортивных и фитнес-центров. Учебные заведения
Посещения учебных заведений разрешено при условии наличия не менее чем в 80% работников заведения одного из документов:
- желтого COVID-сертификата (одна доза вакцины);
- зеленого COVID-сертификата (две дозы вакцины);
- международного свидетельства о вакцинации;
- справки 063/о (карта прививок выдается врачом, который проводил прививки, после прививки одной дозой двудозной вакцины)
- COVID-сертификата о выздоровлении.
Общественные учреждения
Кафе, театры, концертные площадки, кинотеатры работают без ограничений «желтого» уровня, если 80% работников и все посетители заведения имеют по крайней мере одну прививку.
Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади;
Не более четырех человек за столиком в заведениях общественного питания;
Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с 50-процентной заполненностью мест;
Спортивные залы и фитнес центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек 10 квадратных метров площади.
В «желтой» зоне следует обязательно носить маски в помещениях, соблюдать физической дистанции в 1,5 м.
В Украине рекордный рост заболеваемости COVID: 7866 новых случаев.
В Украине вводят обязательную вакцинацию от COVID-19. Она коснется работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.