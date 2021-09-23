В Днепре парень пошел гулять на площадку с драгоценностями мамы. Очевидно там он вручил украшении своему другу, которого теперь никто не может найти. Об этом в Facebook-сообществе "Райончик" написала мама мальчика Анастасия Шамли. Так, инцидент произошел 20 сентября на одной из детских площадок. Как известно, 5-летний мальчик пришел к друзьям с коробочкой, в которой были два кольца, браслет и серьги. Там он и подарил ее другому мальчику. "Пытались найти этого мальчика на площадке, но не получилось. Уважаемые родители, обратите, пожалуйста, внимание, ваш ребенок приносила домой что-то из украшений. Для меня это очень важно", — написала женщина. В комментариях пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Они пишут, что нужно следить за тем, с чем ребенок выходит на улицу и какими вещами играет дома. Правильно сделали, что написали пост. Возможно, родители мальчика, тоже искали вас на площадке, чтобы повернуть. Вас конечно обвиняют тапочками, к сожалению. Все же такие правильные! Контролируют каждое мгновение, и проверяют карманы своих детей; Самое интересное, что тот мальчик мог уже с кем-то поменяться и так уже четвертые руки; Подарки не возвращают; Становится страшно от того с кем рядом я живу. Половина считает, что возвращать не нужно, особенно удивил комментарий администратора этой группы; Моему сыну тоже пять лет. Гулять ходит с огромным рюкзаком, в котором море игрушек. На площадке все дети играют и меняются игрушками. Мы с мамами следим, кто и какие взял, чтобы вернуть хозяину. Ранее мы сообщали, в Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди ради записи в детский сад. Также мы писали, что под Харьковом школьник издевался над учеников и учителей.