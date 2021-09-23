В Днепре в Индустриальном колледже преподаватель обматерила студента, опоздал на лекцию. Очевидно, это случается не впервые. Об этом пишет "Dnepr.Info". На видео видно, как студент заходит в аудиторию, где его встретила преподавательница. Женщина в грубой форме объяснила парню, что опаздывать плохо. В то же время парень, очевидно, опаздывает уже не впервые. "Значит так, я больше повторять и предупреждать не буду. Я не Минздрав. Умножая на минус ноль. Так понятно? А понты свои дешевые будете бить у себя на районе. Там, где вы — в ****** е пацаны. все понятно? " — сказала преподавательница студенту. Видео парень опубликовал на канале Tik-tok "nosok 14488". Однако, сейчас там нет ни одного видео. Ранее мы сообщали, что в Днепре неизвестный угрожает школе. Странные сообщения появились от неизвестного пользователя в сети TiKTok. Также мы писали, что в Днепропетровской области школьница сожгла флаг Украины и выложила видео в соцсети.