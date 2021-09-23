22 сентября в Киевской области был совершен обстрел машины первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей. В итоге ранения получил шофер.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля Шефира. По его словам, он еще не знает, кто стоит за покушением, но считает нападение проявлением слабости.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал свои версии обстрела автомобиля. По мнению Арахамии, «передать привет» таким образом могли от контрабандистов и криминальных авторитетов, это мог быть «российский след» на фоне активной антироссийской риторики. Он добавил, что это также мог сделать кто-то из олигархов из-за активной борьбы с ними.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что целью обстрела автомобиля Шефира, было не запугивание, а именно убийство: «Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины».

Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что обстрел машины Шефира — это вызов правоохранительной системе.

Депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Telegram, что в Украину возвращаются лихие 90-е, и ответственность за это лежит только на Владимире Зеленском, который имеет всю полноту власти и полный контроль над силовыми структурами.

Как в сети отреагировали на обстрел автомобиля.