Стоимость хлеба до конца 2021 года может вырасти на 5-25%, и это, несмотря на то, что в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя. Причины: рост цен на сырье и муку, а также подорожание энергоносителей.

О подорожании ГолосUA рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Произойдет повышение общей себестоимости хлебобулочных изделий. Из-за чего производители и продавцы будут вынуждены поднимать цены конечным потребителям», – заявил он.

По словам специалиста, цены на энергоносители занимают значительную часть в производстве муки и в производстве хлебобулочных изделий. Так, хлеб может подорожать до конца года на 5-25%.

Интересно, что в Украине в 2021 году собрали рекордные объемы пшеницы и ячменя, что должно положительно сказаться на его цене. Но снижение цен маловероятно, в первую очередь из-за таких факторов, как дорогая электроэнергия и горючее.

