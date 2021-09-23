В этом сезоне в Украине будут доступны три вакцины от гриппа. Одна из них уже прошла государственный контроль качества, другие закончат проверять в начале октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МОЗ. В ведомстве отметили, что контроль качества уже прошла четырехвалентного инактивированная вакцина от гриппа южнокорейского производителя. Препарат выдано положительное заключение о соответствии требованиям государственным и международным стандартам на 60 600 доз вакцины. В Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) уточнили, что в Украине планируется завести около 200 000 доз вакцины GC Flu южнокорейского производства. "Еще две вакцины находятся на лабораторном контроле качества. Вывод на их соответствие ожидается 3 октября 2021", — добавили в Минздраве. По данным Гослекслужбы, это вакцины французского и нидерландского производителей — Influvac и Vaxigrip Tetra. Планируется, что в Украину завезут около 850 000 доз препарата из Франции и около 200 000 доз из Нидерландов. Всего в этом сезоне в Украину завезут 1250000 доз вакцин от гриппа. В Минздраве напомнили, что вакцинация — это единственный способ защититься от осложнений гриппа. Напомним, Всемирная организация здравоохранения считает, что в этом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Главный санврач игр Кузин в свою очередь заявлял, что в Украине будут циркулировать три штамма гриппа.