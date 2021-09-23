В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Часть Украинской уже успела сделать первую и вторую дозу вакцины. Но пока не решен вопрос о вакцинации детей и медики начали советовать некоторым пациентам делать третью дозу вакцины. На самые важные вопросы о вакцинации ответили профессор Школы общественного здоровья университета Хайфы Манфред Грин и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова. вакцинация детей Манфред Грин подчеркнул, что вакцинация детей тоже необходима, поскольку они могут быть разносчиками коронавируса. Дети чаще всего переносят заболевание не очень трудно, но бывают и очень тяжелые случаи. Он отметил, что вакцинация не дает полной защиты от коронавируса или его распространения, но существенно снижает такую возможность. Вакцинация детей поможет снизить вирусную нагрузку в обществе. Сейчас в Израиле детей вакцинируют от 12 лет препаратом Pfizer, но дают им меньше дозу — треть или половину. В ближайшее время планируется охватить вакцинацией детей от 2 лет. вакцинация беременных В Украине рекомендуется вакцинация беременных. В Израиле также делают прививки беременным, и им также дают препараты от коклюша и гриппа. В рекомендации врачей — вакцинировать всех женщин, независимо от триместра. Никаких противопоказаний для беременных в Израиле нет. Кроме того, как показали исследования, беременная женщина может передать антитела своему малышу. Третья доза вакцины от коронавируса Обязательной третьей вакцинации сейчас нет. Однако в некоторых случаях можно применять третью Бустерная дозу, если у организма нет адекватной ответы на первые две дозы и вырабатываются антитела очень слабо. Когда делать третью дозу вакцины Как объясняет Манфред Грин, существует минимальный срок между вакцинами. Максимального срока нет. Но желательно делать вторую дозу вакцинацию через месяц или чуть больше. А вот третью Бустерная дозу следует делать не раньше, чем через полгода. Срок ввода третей дозы после первых двух — от 6 до 18 месяцев. Сейчас в Израиле третью дозу получают люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями. Если пропустили вторую дозу вакцины Как отмечает Екатерина Булавинова, в Украине есть случаи, когда люди сделали первую дозу, а о втором забыли и обратились к медикам уже через несколько месяцев. По словам Манфред Грина, в таких ситуациях вторую дозу нужно делать сразу, как о ней вспомнили, а третью — не ранее чем через шесть месяцев.

Когда и кому нужно делать третью дозу вакцины от коронавируса Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал группы людей, которые чаще попадают в больницу с коронавируса. А также мы рассказывали о том, что доктор назвала условие, при котором коронавирус к вам никогда не пристанет.