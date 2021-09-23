Елена Кравченко, известная как украинская Рапунцель, прославилась далеко за пределами страны. Девушка уже 30 лет не стрижет волосы и вдохновляет армию фанатов в сети Instagram красочными фото. Предлагаем посмотреть, как выглядит сегодня блондинка с 2-метровым волосами. В нашей подборке — наиболее эффектные снимки Елены. Елена уверена, что волосы — ее настоящее украшение и богатство. "Я люблю свое драгоценное длинные волосы и мне нравится о нем заботиться". Кстати, девушка с удовольствием раскрывает секрет своего роскошного волос. Например, она старается не мыть его часто, а также использовать только натуральные средства для ухода. Что ж, всем, кто мечтает о длинных волосах, однозначно стоит присмотреться к странице красавицы.

Елена Кравченко (фото: instagram.com/alona__kravchenko) Ранее мы писали, что 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью новой стрижки.