Церковь 25 сентября почитает память святого мученика Артамона, а в США — Национальный день комиксов.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.

Праздники 25 сентября

Сегодня в православных церквях почитают память святого мученика (итальянского епископа) Артамона, который жил в IV веке. В свое время Артамону удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками.Другие праздники 25 сентября

Американцы и все любители комиксов сегодня отмечают Национальный день комиксов (National Comic Book Day). Интересно, несмотря на это, Америка не является родиной комиксов. Комикс — изобретение европейцев. Родоначальниками комиксов считаются сразу нескольких выдающихся деятелей искусства:

В 18 веке английский живописец и график Уильям Хогарт (1697—1764) облекает драматическое повествование в рисунок. А немецкий поэт и график Вильгельм Буш (1832—1908) снабжает свои стихи серией рисунков, тем самым отражая сюжетную линию поэтического повествования. Первым образцом настоящей графической прозы считается серия о похождениях доктора Синтаксиса — «Путешествие доктора Синтаксиса в поисках живописного» — английского карикатуриста и живописца Томаса Роулендсона (1756—1827).

США активно подхватили жанр, и в 1892 году свет увидел первый американский комикс «Медвежата и тигр», напечатанный в газете Sunday New York World. В эпоху расцвета комиксов были созданы такие бессмертные герои рассказов как «Утенок Дональд» и «Микки Маус».

Наши предки считали, что 25 сентября нельзя шуметь в лесу — в этот день змеи уходят в лес и прячутся, а шум может привлечь ее, она останется рядом с домом. Кроме того, считалось, что шум призывает и ведьм, а те навлекают на дом зло.25 сентября — народные приметы

Солнечный день предвещал ясную погоду. Если к 25 сентября деревья стоят голые, это к ранней зиме. Если ударили сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи. Если до Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.

Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом. Убивать змей в этот день нельзя — к неурожаю. Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд — к несчастью.