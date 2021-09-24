В течение текущих суток, 24 сентября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. При этом застосувавалы запрещено минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС. В направлении Новолуганское российские наемники совершили прицельный обстрел украинськх позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещены минометы калибра 82 мм и 120 мм. Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника, с помощью которого российские оккупанты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковка. "Украинская защитники открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", — говорится в сообщении. Потерь среди украинских военнослужащих нет.