Синоптики дали прогноз погоди на жовтень та порадували гарними прогнозами. Обіцяють, що погода істотно не зміниться, а ми побачимо 2 бабиних літа. Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на «ФАКТИ».

Заступник керівника відділу меопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня відзначає, що погода істотно не зміниться. Початок жовтня може принести із собою дощі на початку та в кінці місяця.

Друга декада жовтня відзначиться потеплінням, до нас прийде так зване бабине літо. У кінці даної декади прийде похолодання навіть з заморозками. Однак така погода триватиме не довго, та по завершенні другої декади знов привиде бабине літо. Стовпчики термометрів у день будуть підійматися до 20 градусів тепла.

Тож у жовтні ми будемо купатися у теплі та два рази побачимо бабине літо.

Нагадаємо, у листопаді вже варто чекати на заморозки та мокрий сніг: “Останній місяць осені буде холодним навіть для цієї пори року: перші провісники зими у вигляді сильних і холодних дощів можуть прийти вже 7 і 8 листопада.

Після короткочасного прояснення опади знову повернуться вже у вигляді мокрого снігу. Після 15 листопада прийде похолодання, аж до нічних заморозків”.