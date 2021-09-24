В Украине 40-45% населения уже имеют антитела к COVID-19.

Соответствующее предположение в эфире канала Украина 24 сделал известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

«У нас как минимум 40-45% населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, тогда точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть — врачей, учителей. Надо просто вкладывать деньги в помощь», — отметил медик.

При этом Комаровский отмечает, что возрастная категория 70+ отказывается вакцинироваться. Одновременно с этим украинцы 20-35 лет активно делают прививки. По мнению врача, пенсионеров нужно чем-то поощрять.

Европейский союз обновил список «зеленых» стран, для граждан которых рекомендуется открыть границы. Несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19, Украина пока еще в этом списке.

В Украине зафиксировано 9058 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.