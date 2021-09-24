Коронавирус в Украине набирает обороты и количество больных 24 сентября приближается к 10 000 человек. Ежедневно количество больных увеличивается и в стране уже введены ограничения. Однако ученые считают, что четвертая волна коронавируса в Украине будет быстрая и короткая. Об этом говорится в исследовании, который провели ученые НТТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского. По данным исследователей, на пике четвертой волны в Украине ожидается до 18 000 больных в сутки, но на спад эпидемия пойдет уже до конца этого года. "Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID — 19 в Украине на 200 дней вперед с использованием метода сравнительного анализа и нейронной сети типа" прямого персептрона "показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих. ее пик предполагается на уровне 15 -18 000 случаев заболевания в сутки ", — говорится в публикации. Ученые отмечают, что важным показателем осложнения эпидемической ситуации является существенное ослабление карантина в летний период и в начале сентября — в учебных заведениях. Также следует учитывать сезонность респираторных заболеваний, а все пандемии и эпидемии имеют циклический характер. "В течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эболы и Covid-19 с пяти-шести летним периодом … Также наблюдается циклический характер течения четырех волн пандемического процесса Covid — 19 на временном отрезке с январь 2020 — сентябрь 2021 ". — отмечают ученые. Избежать четвертой волны в Украине не получится, поскольку вакцинацией охвачено всего 12% населения страны. А одним из определяющих показателей масштабов распространения болезни является количество госпитализированных и летальность. Очень важно, как можно быстрее защитить путем вакцинации наиболее уязвимые группы населения — возрастную группу от 60 лет и старше, а также пациентов с сопутствующей патологией. Сейчас четвертая волна коронавируса в Украине находится на стадии роста, но по мнению исследователей, она может стать быстрой и короче все предыдущие. Напомним, ранее мы писали о том, что Ляшко назвал вероятные сроки окончания карантина и снятия масок.