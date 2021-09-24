Правоохранители сообщили о подозрении прежнему командиру батальона "Беркут" по делу о событиях во время Революции Достоинства. Экс-командира "беркутовцев" подозревают в организации теракта и незаконном препятствовании акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. "Подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства МВД, организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта. Экс-милиционер обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками" Беркута "специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим", — заявили в прокуратуре. Действия подозреваемого привели к убийству 3 протестующих, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести — 59, легких — 123, а также задачи физической боли трем лицам. Экс-командиру "Беркута" инкриминируется организацию террористического акта и организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений. Речь о акции протеста 18 февраля 2014 в центральной части Киева.