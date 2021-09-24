Европейский союз обновил список «зеленых» стран, для граждан которых рекомендуется открыть границы. Несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19, Украина пока еще в этом списке.

Об этом сообщает Совета ЕС.

Из «зеленого» списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. ЕС временно рекомендуется ограничить несущественные поездки из этих стран. Одновременно с этим в список добавили Чили, Кувейт и Руанду.

Список «зеленых» стран по состоянию на 24 сентября (список пересматривают через две недели):

Австралия

Канада

Чили

Иордания

Кувейт

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

В Украине зафиксировано 9058 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19, а также уровень госпитализаций. Уже на следующей неделе Украина может войти в первую десятку или даже пятерку антилидеров по заболеваемости в Европе.