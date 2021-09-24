В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили контрабанду ценных девайсов через границу. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники прятали технику в свалках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ. "Раскрыто схему перемещения через государственную границу Украины партии ценных девайсов с нарушением таможенного законодательства", — говорится в сообщении. Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний хоронили мобильные телефоны в кейсы с питанием, мусорные пакеты и в конструктивных особенностях салона самолета. После чего, работники клининговых компаний должны были вывезти технику за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу. Так, в результате проведенных обысков в самолете, который прибыл в аэропорт Борисполь из Дубай, правоохранители обнаружили 85 девайсов марки Apple. В частности, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro. Известно, что в схему всего было привлечено около 10 украинских. По предварительной информации, сумма оценки товара достигает 100 000 долларов. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

Фото: правоохранители проводят обыска в самолете в аэропорту "Борисполь" (dpsu.gov.ua)