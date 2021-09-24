Служба безопасности Украины предоставила новые доказательства присутствия России на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в «ДНР» проводят «реформу» образования, которая предусматривает полный переход образования на стандарты Российской Федерации. При этом российские власти уже признают дипломы о высшем образовании, которые выдали в «ДНР». Более того, «министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики установили, что еще в 2016 году в «ДНР» приняли концепцию реформирования образования. Она предусматривает полный переход на российские стандарты.

«Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция «ДНР» в состав Российской Федерации началась с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой «ДНР», — говорится в сообщении СБУ.

Также по информации СБУ, пока представители «ДНР» только пытаются внести дипломы в общий реестр РФ. При этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений «ДНР», аккредитованных в РФ, выдали более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тысяч.

Выдача официальных документов РФ организациям, которые расположены на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины.

«В одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разрешает открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой «ДНР». Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко (является первым заместителем председателя Комитета по вопросам образования и науки, а также членом Комитета по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ)», — добавили в СБУ.

Сам Онищенко многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке.

Кроме того, у СБУ есть доказательства того, что действующий «министр образования ДНР» Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, а в 2002 году в непризнанной республике Приднестровье работал в сфере образования. В 2015 году он переехал в «ДНР», где стал «заместителем министра», а с 2019 года является «министром образования ДНР».

Как сообщалось ранее, Украина передала на территорию ОРДЛО останки боевика. Аналогичный жест доброй воли боевики сделать отказались.

ООН констатирует ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе, в частности, возросли потери среди гражданского населения в результате активных боевых действий.