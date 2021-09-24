Власти Испании 28 сентября объявит остров Ла Пальма зоной катастрофического бедствия из-за извержения вулкана Кумбре Вьеха. Правительство также готовит специальный план по восстановлению пострадавших территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса. "Исключительная ситуация на Ла Пальме требует исключительных действий. В следующий вторник (28 сентября — ред.) Совет министров одобрит классификацию острова Ла Пальма как зоной катастрофического бедствия", — сказал Санчес в ходе визита на остров. Он добавил, что правительство уже работает над специальным планом восстановления острова с немедленными мерами, направленными на устранение ущерба, нанесенного извержением. Премьер также уточнил, что будет оказана помощь тем, кто лишился своих домов из-за удара стихии. Извержения на острове Ла Пальма началось 19 ересня. По данным местных властей вулкан продолжает оставаться нестабильным, выбрасывая лаву, которая распространилась на 180 гектаров. В результате удара стихии на острове разрушено около 400 зданий. Местные жители в основном зарабатывают на жизнь туризмом и сельским хозяйством. Извержение нанесло сильный удар по обеим отраслях.