Брекеты давно перестали быть атрибутом детства. В наши дни, когда все больше людей придерживается здорового образа жизни, это признак заботы о себе — исправление прикуса меняет не только зубной ряд, но и всю эстетику вашего лица.

Что такое брекеты?

Простыми словам, это небольшие замки, которые крепят на поверхности зубов, и соединяют при помощи металлической дуги. Дугу изготавливают из специального никель-титаного сплава, который обладает памятью формы. Врач задает дуге нужную форму, а затем фиксирует на зубах. Дуга начинает выравнивать зубы, стремясь к форме, которую задали.

Сейчас ортодонты используют брекеты, которые создают максимальный комфорт во время их ношения.

Современные брекеты на зубы вовлекают в свою работу мышцы лица, губ, щек, языка. Мягкие ткани способствуют правильному положению зубов, обеспечивает правильность формы зубных дуг. В итоге вы получаете гармоничную, здоровую и симметричную улыбку.

Брекет-системы — какие бывают брекеты на зубы?

Металлические брекеты

Керамические брекеты

Сапфировые брекеты

Лингвальные брекеты

Металлические брекеты являются самой заметной, но при этом недорогой системой. Несмотря на то, что это самый старый и наименее эстетичный вариант брекет-системы, он до сих пор очень активно используется.

Плюсы:

Минимальная сила трения между пазом и дугой.

Керамические брекеты – самый дорогой, но при этом один из самых незаметных видов брекетов.

Керамические брекеты в свою очередь делятся на поликристаллические (матовые, частично прозрачные) и монокристаллические.

Плюсы:

Более эстетичные

Подбирают под цвет зубов

Хорошо крепятся к зубам

Прочные

Не раздражают десны.

Минусы:

Лечение керамикой более длительный процесс

Стоят дороже

Более высокое трение между пазом брекета и дугой увеличивает время лечения

Возможно более неприятное удаление этого типа брекетов с эмали зубов.

Сапфировые брекеты изготавливают из монокристаллического сапфира. Они прозрачные и прочные.

Плюсы:

На них не скапливается налет

Они не подвержены окрашиванию

Незаметны для окружающих

Минусы:

Обладают большим трением между пазом брекета и дугой, вдоль которой брекет должен перемещаться — процесс нормализации прикуса будет происходить медленнее.

Лингвальные брекеты устанавливают на внутренней стороне зубов. Их изготавливают из металла, керамики, золота.

Их главный плюс- незаметность.

Главные минусы:

Нарушение дикции

Длительное лечения

Более сложный уход за полостью рта

Лигатурные и безлигатурные брекеты на зубы — какие выбрать?

Лигатурные брекеты — брекеты с лигатурами (проволочками, резинками). Вам нужно будет ходить к врачу раз в месяц, он будет вручную подкручивать лигатуры.

Безлигатурные брекеты — брекет-замочек снабжен пазом-клипсой, в котором находится металлическая дуга, лигатуры уже не нужны, что увеличивает временной интервал между посещениями врача,

Как быстро выравниваются зубы с брекетами?

Самые быстрые — металлические. Безлигатурные конструкции выравнивают прикус быстрее, в среднем, за 1-1,5 года. Лингвальные – за 2-2,5 года.

Можно ли поставить брекеты после 30 лет?

Нет ограничительного порога по возрасту. Главное, чтобы у пациента были зубы, и их состояние позволяло закрепить брекеты.

Фото брекетов — до и после выравнивания зубов

Лечение: поставлены металлические лигатурные брекет-системы, фото до и после.

Диагноз: скученность зубов, недостаточное развитие верхней челюсти, вестибулярное положение клыка — 23 зуба. Лечение: была установлена керамическая система на зубы. Представлено верхнее фото — до брекетов, нижнее — после их снятия.

Лечение лингвальной брекет-системой, фотография после лечения.

Как долго болят зубы после установки брекетов?

Продолжительность болевых ощущений зависит исключительно от болевого порога пациента. В среднем 1-3 дня.

Брекеты — отзывы

«Красивая улыбка всегда была для меня предметом зависти. Генетика наделила меня неправильным прикусом и неровными зубами. Это доставляли мне массу проблем, особенно психологических, особенно в подростковом возрасте. В 21 год я поставила брекеты, но мои зубы не хотели сдаваться. Сейчас я надеваю пластинку на ночь, а днем ношу каппу, ведь один проблемный зуб все равно не хочет стоять на своем месте. Несмотря на это, сейчас мой профиль выглядит более гармонично и благородно, а нос визуально кажется меньше», — Ольга.

«С детства у меня были кривые зубы. Я поставила брекеты, с которыми в итоге ходила более 5 лет. Этот процесс был непростым, так как мне брекеты натирали во рту до ран, приходилось пользоваться специальным воском. Но это того стоило, сейчас я уверена в себе и в своей улыбке», — Анжелика.

«Голливудской улыбок природа меня не наградила, а брекеты я какое-то время отказывалась носить, ведь так улыбка будет еще менее эстетичной. Меня уговорили друзья, я решилась. Сначала это было мучением: нельзя было есть твердую пищу, чтобы не повредить брекет, еда постоянно застревала в конструкции, железо натирало щеку. Однако я увидела, как зубы выравниваются уже в первые месяцы и была в восторге! В итоге я носила брекеты больше года и сейчас очень довольна своей улыбкой!!», — Ксения.

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