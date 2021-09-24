Синди Кроуфорд показала, что, как и раньше, является обладательницей титула королева подиума. 55-летняя модель звездой лицом бренда Рианны Savage X Fenty. Для презентации новой коллекции Синди подобрали роскошный образ, который она продемонстрировала в своем блоге. Синди Кроуфорд неожиданно для всех появилась на показе Рианны в изысканном и стильном образе. "Королевы признают Королев Покажи им, как это делается, Синди!", — написали на странице бренда.

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford) Модель, пик популярности которой пришелся на 90-е, выглядит, как и раньше, роскошно. Она надела синее платье с глубоким декольте и высоким разрезом по ноге, которое подчеркнуло ее совершенное тело. В дополнение к луку ей подобрали серебристые босоножки, большой металлический браслет и кольцо, а также сделали яркий макияж с синими тенями и изысканную укладку волной. На фото Синди позирует, стоя в полный рост на крыше высотного дома. В своем соблазнительном образе она выглядит так роскошно, что просто взорвала сеть. Фанаты восхищаются такой удачной коллаборацией Рианны с Синди, называя ее "королевой", "идеальной женщиной" и "лучше навсегда". Джемпер с косами и джинсы Синди Кроуфорд показала стильный образ на осень Ранее Синди Кроуфорд снялась полуобнаженной в новой фотосессии.