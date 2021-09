В пятницу, 17 сентября во французском посольстве в Вашингтоне имели отпраздновать 240-летие Чесапикского морской битвы. Тогда, в 1781 году, союзный американцам французский флот нанес поражение британскому и тем самым приблизил победу США в Войне за независимость. Но празднование пришлось отменить. Французы обвинили своих давних американских союзников в измене и закулисных переговорах с теми же британцами. Впервые за два с лишним века посол Франции был отозван из Вашингтона. Все дело в создании нового трехстороннего оборонительного союза между США, Великобританией и Австралией — AUKUS. Сам факт появления нового альянса никаких проблем бы не вызвал. Подобного рода соглашения между двумя или несколькими странами, в том числе НАТО и их союзниками, вполне в порядке вещей. Но первым практическим результатом появления AUKUS стал разрыв многомиллиардного контракта (по большинству оценок, на сумму в 66 млрд долларов) между Францией и Австралией на покупку 12 подводных лодок. Он был заключен еще в 2016 году, реализация продвигалась довольно медленно, однако, во Франции на него возлагались большие надежды, в Париже проект вообще называли "сделкой века". Однако австралийские власти решили, что французских лодок с дизельными двигателями им будет недостаточно для защиты от растущей военной мощи Китая. Вместо них австралийцы получат от американцев, своих новых союзников по AUKUS, технологии для построения подводных лодок с ядерными двигателями. А пока их строить, Австралия, скорее всего, арендует несколько современных субмарин в США и Великобритании. Поэтому в Париже появление AUKUS восприняли еще резче, чем в Пекине, против которого, по сути и направлен новый союз. Кроме потери средств по контракту, французы недосчитаются и дополнительных рабочих мест, которые предполагалось создать в рамках многолетнего проекта. Но причиной резкой реакции Франции стал даже не разрыв контракта как такового, а то, как он был оформлен. В последние месяцы французское руководство регулярно контактировало со своими коллегами из США, Великобритании и Австралии — но никто из них не поставил Париж в известность о переговорах по созданию AUKUS и подготовки разрыва франко-австралийского контракта. По сути, в Париже обо всем узнали только за считанные часы до публичного объявления о договоренности Канберры, Лондона и Вашингтона. свой интерес Французские власти не скрывала своего шока и злости из-за того, что произошло и не стеснялась в выражениях. Чаще всего СМИ цитировали главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который назвал действия Австралии и других членов AUKUS "ножом в спину". Были отозваны послы из Вашингтона и Канберры, США и Австралию обвинили в "двуличности" и "злоупотреблении доверием". Посол Франции в Лондоне остался на рабочем месте, но британским властям досталось за "постоянный оппортунизм". Также были отменены запланированные встречи по оборонной тематике между Францией и участниками AUKUS. Во французском МИДе заявили, что перспективы создания зоны свободной торговли между Австралией и Евросоюзом теперь под большим вопросом. Руководство ЕС хоть и не мгновенно, но все же выступило публично в поддержку официального Парижа и раскритиковал США. Так, председатель Европейского Совета Шарль Мишель вспомнил о лозунге, с которым президент США Джо Байден шел на выборы — "Америка вернулась». Это должно означать, что после эпохи Дональда Трампа США снова будут возвращать свое влияние на мировой арене и восстанавливать связи с давними союзниками, в первую очередь, европейцами. "Теперь у нас есть вопросы. Что это означает:" Америка вернулась »? Америка вернулась в Америку или где-то еще? Мы не знаем", — заявил Мишель. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "с одним из членов ЕС поступили неприемлемо". И что перед тем, как продолжать сотрудничество с США, надо будет прояснить ситуацию. О "необходимости восстановить доверие" заявила и немецкая власть. Байдена критикуют в ЕС за "нож в спину" Франции (фото: GettyImages) Впрочем, как отмечает The New York Times, точно не стоит рассчитывать, что все члены ЕС в едином порыве встанут на защиту несправедливо обиженной Франции. Например, пишет издание, восточноевропейские страны вроде Польши и Венгрии точно ценят американский защита по линии НАТО выше интересов Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Ряд дипломатов из разных частей Евросоюза заявили в комментариях изданию Politico, что конфликт, по сути, сводится к национальной гордости французов, и ввязываться ради них в новое глобальное противостояние не стоит. Безусловно, свою роль сыграл и чисто внутришньофранцузький повестку дня. В апреле следующего года во Франции состоятся президентские выборы, на которых Эммануэль Макрона попытается переизбраться на президентский пост. И резкость его риторики относительно иностранных "обидчиков" легко объясняется борьбой за электорат. С другой стороны, свои национальные интересы здесь есть и в Германии, в первую очередь, экономические. Китай — для борьбы с которым и создали AUKUS — для немцев более весомым торговым партнером, чем США. Так, объем китайско-германской торговли в 2020 году составил 258 млрд долларов, а американо-немецкого — только 173 млрд. "Германия с ее огромными экономическими интересами в Китае так же, как и Франция, — а может быть, даже больше — опасается конфронтационного американского подхода к Китаю, который предпочитает Байден", — отмечает The New York Times. Разворот от Европы В любом случае, трансатлантической единства между США и Европой после создания AUKUS был нанесен серьезный ущерб. Это признают даже предельно осторожны в выражениях топ-чиновники ЕС. "Я более чем когда-либо убежден в (необходимости, — ред.) Стратегической автономии", — заявил Шарль Мишель. "Стратегическая автономия» — это концепция, которая предполагает превращение ЕС в абсолютно полноценного геополитического игрока. И, главным образом, его возможность самостоятельно обеспечивать свою оборону, меньше полагаясь на США. А среди европейских лидеров одним из главных лоббистов этой идеи как раз выступает французский президент Макрона. Во время текущего конфликта многие вспомнили о том, что Франция уже когда выходила из военной структуры НАТО, в 1996 году, будучи недовольной слишком большим влиянием США на политику Альянса. В политических структурах НАТО французы оставались, а в 2009 вернулись к полноценному членству. Сейчас о выходе страны из НАТО речь точно не идет. Но идеи о том, что европейцам в целом не стоит так уж сильно полагаться на американских союзников, получили новый импульс. Еще до истории с подводными лодками стало известно, что в ЕС обсудят создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5000 военнослужащих. Концепция общеевропейской армии в том или ином формате обсуждается уже несколько десятилетий. Но пока по этому направлению был достигнут очень скромный прогресс, по ряду причин. Например, многие члены ЕС в принципе не видят необходимости создавать общеевропейские войска. К тому же, 21 страна ЕС параллельно входит и в НАТО. Но во французском правительстве уже заявили, что эта история повлияет на выработку стратегической концепции НАТО в ближайшем будущем. В Европе вновь заговорили о собственную армию (фото: GettyImages) Европейские подходы к безопасности также наверняка будут пересмотрены до марта следующего года, когда должно быть принято решение о создании сил быстрого реагирования ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уже предупредил, что "любая попытка создать параллельные (в НАТО — ред.) Структуры" только повредит европейской безопасности. Как отмечает The Washington Post, последние события усилят подозрения в том, что "разворот США от Европы" — это не просто аномалия времен Трампа, а проявление более системной политики Вашингтона. "Усиление доминирования Совета национальной безопасности во внешней политике США, возможно, привело к тому, что акцент был сделан на противодействии Китая, с меньшим упором на обдумывание любых потенциальных последствий для отношений США с давними союзниками", — пишет издание. Действительно, фокус внимания Белого дома явно смещается в Тихоокеанский регион, на противостояние с Китаем. И это вступает в очевидное противоречие с другой заявленной Байденом целью — восстановить отношения с европейцами. Ради "трансатлантического единства" Байден пошел на сделку с Германией по "Северному потоку-2", подставившись под жесткую критику внутри страны и за рубежом. Но история с подводными лодками во многом обесценила его предыдущие усилия. The Washington Post не исключает, что американская администрация просто ошиблась в прогнозе реакции Парижа на AUKUS и срыв контракта по подводным лодкам. Если так, то это уже второй подряд крупный просчет американских правительственных аналитиков. Несколько месяцев назад они абсолютно некорректно оценили способность афганских вооруженных сил противостоять "Талибана". В таких условиях Вашингтону пришлось искать пути к примирению. Байден и Макрона пообщались по телефону, анонсировав начало "углубленных консультаций" и личную встречу в конце октября. США будут активно участвовать в антитеррористических операциях европейцев в Северной Африке, а французский посол возвращается в Вашингтон. "Они снова говорят, но масса доверия пошла", — резюмирует BBC.