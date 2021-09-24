Магнитные бури в конце сентября доставят неприятности со здоровьем многим людям. Ожидается несколько ударов подряд и одна из бурь достигнет красного уровня. В какие дни стоит поберечь свое здоровье и как снизить влияние магнитных бурь — читайте в материале ниже. Магнитная буря среднего уровня накроет Землю уже на этих выходных — в воскресенье, 26 сентября. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия уже в субботу вечером. Эта буря будет мощностью в 4 балла. В понедельник, 27 сентября ожидается небольшая передышка, но уже во вторник, 28 сентября, Землю снова накроет магнитная буря. Она будет мощнее предыдущей, и эксперты прогнозируют повышение до 5 уровня — G1. Ухудшение самочувствия при такой бури могут почувствовать даже совершенно здоровые люди. Также могут быть перебои в работе электричества и технических приспособлений.

Магнитные бури в конце сентября Опасные симптомы могут вызвать магнитная буря Головные боли и приступ мигрени Нарушение сна — сонливость, бессонница Проблемы с сердцем и артериальным давлением Обострение хронических заболеваний Агрессия, раздражительность, апатия, снижение энергии, повышенная эмоциональность Повышенная усталость, нарушение концентрации внимания, невозможность сконцентрироваться Нарушение апетитуЯк снизить негативное влияние магнитных бурь Постарайтесь в такие дни снизить физическую и умственную нагрузку, не планируйте дальние поездки за рулем. Больше гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещение. Избегайте стрессов, выяснения отношений, конфликтов и споров Постарайтесь полноценно высыпаться, не менее 7-9 часов в сутки и придерживайтесь распорядка дня. В рационе питания откажитесь от вредной, острой, жареной и тяжелой пищи. Ограничьте потребление кофе и других напитков с кофеином. Ограничьте употребление алкоголя. Следуйте водный баланс, пейте компоты, морсы, травяные чаи. Утром взбодриться поможет контрастный душ и легкая зарядка, вечером — ванна с маслами и травами. Людям с хроническими заболеваниями следует держать под рукой необходимые лекарства, бутылочку с водой и при необходимости — консультироваться с врачом. Напомним, ранее мы писали о том, что Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня. А также рассказывали о том, что врачи дали рекомендации, как выжить при резких перепадах погоды.