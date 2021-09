Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), начал поиски места для парковки. Аппарата необходимо будет переждать Солнечные соединения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб Twitter-аккаунта марсохода Perseverance. Perseverance продемонстрировал несколько кадров, которые были сделаны во время его миссии на Красной планете. Вероятно, на одном из этих ландшафтов аппарат будет ожидать восстановления связи со своей командой с Земли. Также NASA поделились интерактивной картой на которой зображано траекторию путешествия марсохода на Красной карте. Для чего Perseverance ищет место для парковки? Через солнечный соединения (явление, когда Солнце находится между любым космическим объектом и Землей по прямой траектории) команда NASA временно потеряет связь с марсоходом. Во время соединения звезда сильно ограничивает работу радиопередач, в связи с чем Perseverance необходимо найти место где он будет находиться до ее восстановления.

Wrapped up a good week of science at "Bastide" rock. I've hit the road again and I'm on the lookout for a good "parking spot" to wait out solar conjunction (when the Sun blocks signals to Mars). Lots of "parking" spaces to choose from.Location map: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/OV9PgNB3F5 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 23, 2021