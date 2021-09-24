В Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ударов ножом. Милиционер выжил и находится в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский областной прокуратуре. Инцидент произошел вчера, 23 сентября. Злоумышленник проник в квартиру 35-летнего работника полиции, чтобы его обокрасть. Полицейский в это время находился дома, и когда грабитель его заметил, то напал с ножом. "Злоумышленник нанес милиционеру множественные ножевые ранения — 14 колото-резаных ран, из них три в области шеи, три — грудной клетки, одна — с повреждением легкого. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана своевременная медицинская помощь", — сказали в прокуратуре. Нападающий задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос о его аресте.