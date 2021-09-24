Правительство Непала принял решение возобновить выдачу виз. Таким образом страна планирует помочь предприятиям, которые пострадали из-за ограничений и закрытия границ. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Непал открыл свои границы для вакцинированных туристов и отменил для них карантинные требования. Вероятно, соседние страны также примут соответствующее решение в ближайшее время, поскольку Индия, Бутан, Бангладеш и остров Шри-Ланка уже больше года закрыты для туристов.

"Восстановление выдачи виз по прибытии направлено на открытие туристического сектора, который является одной из опор экономики Непала", — отметил официальный представитель туризма Тара Нат Адхикари.