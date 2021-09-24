В скоростном поезде Укрзализныци "Интерсити +" пассажиры пожаловались на питание. В частности, они говорят, что хот-доги не готовят на месте, а просто берут замороженные и разогревают. Об этом на своей странице в Facebook написала Александра Горчинская. Так, девушка жалуется, что давно не ела такой «вкусной» пищи. "Оказывается, что хот-доги теперь берут замороженные и просто разогревают в микроволновке, а не готовят на месте, как это было раньше. Через тесто похоже на размокший бумагу. В ланч-боксе — несколько ложечек риса, пару кусочков курицы и один — брокколи, это в основном блюде. И все это какое-то никакое. Ну там еще кекс, ладно, он был ок ", — пишет она. Кроме того, даже сырные шарики оказались невкусными. Девушка долго не могла понять в чем дело, только потом оказалось, что в их составе масло пальмовое и рапсовое.

Пассажирка пожаловалась на питание в поезде "Интерсити +" (facebook.com/oleksandra.horchynska) Под сообщением руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко рассказал, что сейчас меню ланч-боксов на стадии обновления. "Спасибо за фидбэк, меню ланч-боксов сейчас как раз обновляем. А вот по хот-догах проблема глубже, потому что в ковидних условиях все поставляется герметично запаянным. Исправимся", — пишет руководитель. Кроме того, во сообщением пользователи оставили множество комментариев. В частности, они жалуются на питание, Wi-Fi и скорость поезда. Когда я получила тяжелое пищевое отравление после обеда в Интерсити, то теперь постоянно беру еду с собой; Пост опубликовался с 10-й попытки, потому что вай-фаем здесь, конечно, и не пахнет; Так, минимум с середины лета там так. Я очень любила вогивськи хот-доги, но очень разочарована теперь этим замороженным чортишо; Там летом изменили поставщика услуг, и вот такое началось; Подтверждаю, сломалось все включая вегетарианским ланчем, который ранее был вкусным. Сейчас похож на перемороженные отходы, кому были непригодны; Хочу прояснить ситуацию, потому что многие заметили логотип MR. Grill на фото. Это все еще точка WOG, и все остальное у них от WOG, а хот-доги то нет; Я с самого начала не понимал увлечения этими Интерсити. За гораздо более высокие цены и ничем не лучшее качество. По сравнению с обычными поездами, более того, мне гораздо удобнее поспать в поезде 9:00, чем с усталыми ногами и спиной сидеть 6,5. Ранее мы сообщали, что пассажир разнес "комфорт" в вагонах Укрзализныци. Также мы писали, что в вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет.