Студентов с НМУ Богомольца заставляют вакцинироваться или их допускать на занятия, а потом будут отчислять. Если прививок нет — подойдет и ПЦР-тест, но он должен быть "свежий". Об этом Styler рассказали студенты из медицинского вуза, просто шокированы происходящим, потому что времени им дали в понедельник, 27 сентября. Студенты говорят, что их не допускать к практическим занятиям тех, у кого отсутствуют COVID-сертификаты. Последний срок — 27 сентября. Молодым людям сказали, что если будет 25% пропусков лекций — их будут просто отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации. Вуз получил приказ В приказе говорится, что в общежития и на занятия не должны допускать студентов без вакцинации или ПЦР-теста. Но интересно, что на нем нет, ни печати, ни подписи ректора.

Приказ вуза Что рассказали студенты Студентки медицинского вуза рассказали нам, что 23 сентября получили приказ, в котором говорится о недопущении без вакцинации или ПЦР-теста. "У нас творится дурдом. Нам вчера прислали приказ. Но он без подписи и печати. По сути это только бумажка. Нас всех запугали и сказали, что в понедельник у нас должны быть паспорта вакцинации, или делайте каждые три дня ПЦР-тест. Или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары — вас отчисляют через три недели. Тоже самое со студентами, живут в общежитии ", — рассказала студентка. Девушка отметила, что речь идет не об одном дозу вакцины, а о полном вакцинацию, то есть две дозы. Как это сделать до понедельника, она понятия не имеет. "Сказали, что студентов будут отчислять, а из общежития выселять. Но делать ПЦР-тест каждые три дня — это же нереальные деньги. Плюс у кого же могут быть противопоказания. Это все незаконно и мы вчера подняли бунт", — продолжила студентка. Она также сообщила, что сегодня в университете будет совещание с юристами, потому что все, что происходит — незаконно. В Минздраве говорят, что насильно не могут заставлять, а могут только рекомендовать, отметила девушка. Как мы ранее писали, в Италии не пускать в школы и вузы без COVID-прививок.