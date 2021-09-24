Украинцы могут присоединиться к испытаниям лекарств от COVID-19, который провоцирует коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отметим, лекарственные препараты от COVID-19 сейчас активно клинически исследуют. К этим испытаниям могут присоединиться и украинцы.

В ведомстве отмечают, клинические исследования проводятся для изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с COVID-19. На сегодня таких исследований – 31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины по профилю испытания «COVID-19».

«Клиническим испытаниям лекарственных средств в Украине отводится важное место, поскольку решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности», — отмечает первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

Клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклинические исследования.

Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования. Изучают также их специфическую активность и безопасность.

Следующим этапом являются клинические испытания – четыре фазы клинических исследований.

В Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции.

Европейский союз обновил список «зеленых» стран, для граждан которых рекомендуется открыть границы. Несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19, Украина пока еще в этом списке.

В Украине зафиксировано 9058 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.