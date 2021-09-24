Министерство здравоохранения предлагает гражданам присоединиться к испытаниям лекарств против коронавируса. Сейчас подобные клинические исследования продолжаются во всем мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МЗ.

По информации ведомства, в Украине таких исследований -31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра МЗ.

"Медицинское применение лекарств может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности", — говорится в сообщении.

В Минздраве объясняют, что перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств.

Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, изучают их специфическую активность и безопасность.

После чего идет следующий этап — клинические испытания, имеющий четыре фазы исследований.

Однако в Украине чаще всего проводятся клинические исследования в три фазы, в которых привлекают тысячи пациентов для сбора необходимой информации о реакции и тому подобное.