На территории Международного аэропорта "Харьков", входящая в группу DCH Александра Ярославского, сервисная компания Avia Solutions Group создаст базу для обслуживания и ремонта самолетов класса Boeing-737 / Airbus-320. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта New Systems AM группы DCH. "Avia Solutions Group и компания FL Technics, входящая в нее, инвестируют около 24 млн евро для создания в Харькове сервисно-ремонтной платформы из восьми ангаров, дополнительных складских и мастерских помещений общей площадью 26 тыс. Кв В Харькове будет создано около 1,5 тыс. высокооплачиваемых современных рабочих мест европейского уровня ", — сообщила пресс-служба. Этот инвестиционный проект в аэропорту "Харьков" презентовали руководители его администрация, международная компания-инвестор и руководство города. "Прежде всего, FL Technics — единственный оператор на территории Украины, владеет европейскими сертификатами и имеет право на ремонт техники, эксплуатируется в авиационных компаниях Европы и мира. Мы приняли решение, что необходимо построить новый объект в Харькове по ремонту авиационной техники. На территории Украины это будет самый крупный объект по ремонту авиатехники ", — заявил Владимир Васильченко, генеральный директор New Systems AM. Генеральный директор FL Technics Жильвинас Лапинскас заявил, что Харьков — наиболее выгодное расположение для них. "Мы сможем обслуживать больше компаний. Мы верим в этот проект: новые рабочие места для города, наполнение его бюджета. Мы готовы платить достойные зарплаты, чтобы у людей была мотивация. Самолеты, которые будут сюда прилетать на ремонт — это также дополнительный доход для аэропорта и города с каждым бортом здесь будут находиться представители авиалиний, они будут жить здесь, тратить деньги. Для нашего будущего сотрудничества есть много идей ", — заявил Лапинскас. Представители городской власти Харькова приветствуют развитие современной ремонтно-сервисной компании на базе международного аэропорта "Харьков" и пообещали полное содействие этом большом инвестиционному проекту. "Харьков исповедует философию открытости — мы открыты для инвесторов, в том числе для компании FL Technics. Мы хотим, чтобы в городе работал бизнес, создавал рабочие места, запускал различные проекты. Ваше предложение — достойное, с новыми вакансиями и зарплатой в 30 тыс. грн. Не останавливайтесь! Харьков, имея такой аэропорт, инфраструктуру и кадры, для вас открыт. Здесь не будет проблемой найти грамотных специалистов для вашего производства. Мы сделаем все, чтобы FL Technics быстрее начала работу в Харькове. Наше сотрудничество будет абсолютно открытой ", — заявил секретарь горсовета Игорь Терехов. Avia Solutions Group (ASG) — холдинг компаний авиационных услуг, который объединяет 90 офисов и производственных площадок по всему миру. В ASG работает более 7 тыс. Высококвалифицированных специалистов, которые обслуживают более 2 тыс. Клиентов в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии. Группа входит в число ведущих мировых аэрокосмических сервисных компаний, осуществляет лизинговые операции и торговлю самолетами, техническое обслуживание, ремонт и капремонт воздушных судов, обучение летного состава, а также предоставляет услуги в сфере транспортной авиации. Как сообщалось, бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", который развивает бизнесмен Александр Ярославский, принял делегацию представителей немецкого бизнеса. Визит в Харьков организовала Немецко-украинский промышленно-торговая палата.