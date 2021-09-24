В пятницу, 24 сентября, в мобильном приложении "Действие" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина. На данный момент обновления с "желтым" сертификатом доступно для iOS. "Желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки. "Теперь в" Действие "вы можете получить желтый COVID-сертификат, если у вас есть первая доза прививки. Он будет действовать 120 дней или до получения второй дозы. Это поможет в случае карантина и для путешествий в некоторые страны", — говорится в сообщении. Напомним, пока подтвердить выздоровления от COVID-19 нельзя, но эта функция уже в разработке. Министерство цифровой трансформации заявляло, что переболели смогут получить сертификат, скорее всего, в октябре.