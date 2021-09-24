Потребительские цены на товары и услуги для граждан Украины в 2021 году вырастут примерно на 10%. Такая инфляция "платой" за "оздоровление" экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики по уровню инфляции в Украине. Как отметили в Министерстве, ожидается, что уровень инфляционной активности в этом году будет выше прошлогоднего, в результате, как преимущественно действия фактора внешних цен, в т.ч. и на энергоносители, высокой затратной составляющей (через динамику цен производителей), так и фактора реализации отложенного спроса. "Но такая динамика не может рассматриваться как любая угроза для экономики в целом и для ускорения, собственно, потребительской инфляции в дальнейшей перспективе. То есть инфляцию 2021 следует рассматривать как вполне обусловленную" плату "за" оздоровление "экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина ", — говорится в комментарии. Напомним, по данным Госстата, в августе 2021 инфляция в годовом измерении (до августа 2020 года) осталась на уровне 10,2%.