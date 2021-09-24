Служба безопасности Украины обнаружила во Львовской области скрытый арсенал со взрывчаткой и боевыми гранатами. Его нашли у местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ. По информации силового ведомства, арсенал был оснащен в придомовой постройке частного дома. В результате силовики обнаружили почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства, а также: 3 гранаты РГ-42 и Ф-1, электродетонатора, шумовые гранаты, более 100 патронов калибра 5,45мм. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней. В частности, устанавливаются источники поступления средств поражения.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)