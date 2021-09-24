В Верховной раде зарегистрирован десять проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября о принятии проекта закона №5599 об олигархах. Проекты подали депутаты из фракции "Европейская солидарность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента. Как отмечается пояснительной записке к проекту депутата Олега Синютки, принятие решения "состоялось с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады Украины", который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения. Депутат напомнил, что при обсуждении данного вопроса члены фракции "Европейская солидарность" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложения. "Однако вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проект закона №5599, чем нарушил действующие нормы Регламента", — говорится в записке. Поэтому данный вопрос не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом способ, считает депутат. Напомним, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов. Вел заседание первый заместитель спикера Совета Руслан Стефанчук. Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов за, в то время как один народный депутат проголосовал против и еще четверо не голосовали. Депутатская группа "Партия" За будущее "дала 18 голосов за, один нардеп воздержался — Сергей Рудык. Фракция" Голос "поддержала закон 11 голосами, пятеро нардепов проголосовали против. Среди внефракционных нардепов шесть проголосовали за закон, пятеро против, еще один воздержался. Депутаты из остальных фракций или голосовали против или не голосовали. Стоит отметить, что проекты постановлений об отмене результатов голосования обычно подаются оппозицией и никогда не находят поддержки в Раде. Пока они не будут рассмотрены председатель Верховной Рады не может подписать закон и передать его подпись президенту.