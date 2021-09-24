Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 (закон о деолигархизации). Если в первой версии законопроекта олигархом был человек, который имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни, то теперь он должен иметь и экономический, и политический вес. Эксперты заявляют, что из-за нечетко прописанных правил игры в «черном списке» могут оказаться оппоненты власти.

Об этом говорится в материале «Апострофа».

Журналист-расследователь Юрий Николов указал на размытость ряда норм в законе:

«Есть временные лаги, которые позволяют этот процесс сделать длинным и не очень прогнозируемым. Полгода отводится на подготовительные процедуры (запуск соответствующего реестра). То есть, это полгода на переговоры, уточнения и так далее. Учитывая размытость критериев для определения олигарха, это создаст ситуацию чрезвычайно широкой дискреции, которой будет пользоваться Офис президента и его ручной СНБО».

По его мнению, в одной и той же ситуации в отношении разных людей будут приниматься неодинаковые решения.

Политэксперт Виталий Бала считает, что документ может быть использован властью против политических оппонентов:

«Если группа «За майбутнє» проголосовала, то ждать чего-то угрожающего Игорю Коломойскому или, тем более, «войны» с олигархами не приходится. Ведь этот документ не против, а для олигархов — это инструмент борьбы с теми, кто в оппозиции. Власть получила дополнительный инструмент узурпации власти, посмотрим, чем это закончится. Он может использоваться и против политических оппонентов, и для перераспределения финансов и ресурсов в стране. То есть, борьба с одними олигархами для того, чтобы появлялись другие».

С коллегой согласен политэксперт Андрей Золотарев.

«Если крупные игроки начнут финансировать оппозицию и качать ситуацию, то могут оказаться в том самом «черном списке» олигархов со всеми вытекающими последствиями для своего бизнеса», — говорит он.

По его мнению, Зеленский показал, что контролирует ситуацию, и хотя политикум не в восторге, рядовые украинцы будут, скорее, на стороне президента.

Наиболее точно последствия законопроекта охарактеризовал Юрий Николов.

«Думаю, власть откроет кассу и резко увеличит стоимость «билетов» для олигархов, которые и дальше хотят работать в этой стране, поскольку главный механизм, который вводит закон, это дискредитация перед западными институциями, которые дают достаточно дешевые кредиты нашим олигархам», — считает эксперт.

Как сообщалось ранее, только 5,5% украинский считают, что принятие президентского законопроекта №5599 об олигархах приведет к уменьшению уровня коррупции в Украине.

Бывший глава Минфина и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что законопроект об олигархах в случае принятия и запуска системы мониторинга от СНБО будет иметь негативное влияние на экономику и вызовет проблемы для обычных граждан, поскольку им при попадании в соответствующий реестр станет труднее получать доступ к финансированию за рубежом.