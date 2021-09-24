Власти острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через возросшую активность извержения вулкана Кумбре Вьеха. По данным экстренных служб, лава уже распространилась на 240 гектаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provincia. Как передает издание, в последнее время усилилась Взрывная активность вулкана и власти приняли решение эвакуировать население городов Таджуйи, Таканде где Абахо и таканде где Арриба. В целом из опасных районов планируется вывезти 1,3 тысячи человек. Ранее около 6000 жителей покинули свои дома из-за извержения. В Министерстве внутренней безопасности отметили, что площадь распространения ряды достигла 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

# & Uacute; LTIMAHORA El #PEVOLCA emite una orden de evacuaci & oacute; n obligatoria para Tajuya, Tacande de Abajo y la parte no evacuada de Tacande de Arriba.La poblaci & oacute; n debe dirigirse al campo de f & uacute; tbol de El Paso. # RTVCconLaPalma # Erupci & oacute; nLaPalma pic.twitter.com/Y7CGNu6tnR — Canarias Radio (@laautonomica) September 24, 2021 Извержения на острове Ла Пальма началось 19 сентября. По данным местных властей вулкан продолжает оставаться нестабильным. Отметим, власти Испании 28 сентября объявят остров Ла Пальма зоной катастрофического бедствия и готовят специальный план по восстановлению пострадавших территорий.