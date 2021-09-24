Погода в Украине 25 сентября обещает быть преимущественно солнечной, но местами довольно холодной.Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.Погода в Украине 25 сентябряДожди ожидаются на западе страны в: Ужгороде, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах. Осадки также доберутся до Хмельницкой и Винницкой областей. Сегодня ночью на севере, востоке и местами в центре были заморозки до “-3” градусов. Днем температура воздуха будет в среднем 14-16 градусов. На западе теплее 17-21 градус. На востоке до 15 градусов. На юге традиционно теплее всего: 18-21 градус. “Ночью 25 сентября во северных, восточных, Волынской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности, оранжевый)”, сообщили синоптики.В Украинском гидрометеорологическом центре также добавили, что ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0- 3 °. При этом до 27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что 25 сентября в большинстве областей Украины удержится сухая погода. Не повезет жителям западной Украины, куда атмосферный фронт принесет дожди.

