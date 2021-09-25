Украинская певица Елена Тополь, известная как Alyosha, побаловала поклонников неожиданным горячим контентом. Артистка поделилась кадрами с весьма пикантной фотосессии и похвасталась роскошной фигурой. Эффектные фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram. Мама троих детей позировала на белом фоне в откровенном черном боди с игривыми вырезами в зоне декольте. Столь откровенный лук она дополнила туфлями на шпильке и массивными серьгами. Распущенные волосы и нюдовий макияж завершают томный образ Елены. 35-летняя певица красиво позировала в соблазнительных позах, демонстрируя стройную талию, покатые бедра и длинные ножки.

Alyosha показала стройную фигуру в откровенном наряде (фото: instagram.com/alyoshasinger) "Красивый Женщина гуляет по зданиях. Ромка придумал подпись под фото и новую фразу для песен", — подписала снимки Alyosha. Фолловеры согласились с сыном певицы и искупали ее в комплиментах. Вот это фигура! Мать троих детей! Это шок А Ромка понимает суть вещей. Хороший у него вкус! Ну, как для многодетной матери, вы выглядите шикарно, думаю, что еще один ребенок сас еще больше украсит! Слишком красивая Шикарная фигура Ну действительно же очень хорошая !!! Увлекаюсь Вами. Шикарная Елена, прекрасно выглядите, мега крутая работа над собой Красотка, браво шикарная красавица, прекрасная мама, модель Фигура у Вас потрясающая! Вот вам, пожалуйста, Мама троих детей !!! СУПЕР Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя тронули романтическим фотосетом в честь 11-й годовщины отношений.