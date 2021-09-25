В Бердянске произошел случай чрезвычайного благородства, когда утраченную большую сумму денег вернули владельцу, организовав для этого целую "поисковую кампанию". Так, пакет из 110 тысячами гривен нашла на помойке женщина без определенного места жительства, передала волонтерам, а те уже нашли хозяина "сокровища". Об этом передает местный портал "Бердянск 24". На обычный шариков, похожий на мусорный пакет, с пачками банкнот внутри на помойке наткнулась женщина, склонная к бродяжничеству. Вместо того чтобы оставить себе такую "казну", жительница Бердянска отнесла находку директору местной общественной организации защиты животных Валентине Мамай.

В Бердянске бездомный нашла пакет с 110 тысячами гривен и передала зоозащитникам (фото: facebook.com/groups/brd24) Так никаких сведений о хозяине денег не было, зоозащитник решила опубликовать в сети пост с фото пакета с деньгами, и заявила о готовности вернуть средства тому, кто укажет точную сумму. "У мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, поэтому и верну", — написала она в Facebook.

В Бердянске зоозащитник нашла владельца пакета с деньгами и вернула все средства (фото: facebook.com/valentina.mamay) И вот через несколько часов пришла точная корректная ответ, после чего и осуществилось возвращение всех 110 000 гривен. По словам мужчины, этот пакет с деньгами случайно задели, когда выбрасывали мусор. Заметим, что благородство женщины хозяин такой большой суммы оценил в 100 гривен, которые и передал в качестве благодарности за все поиски и честное возвращения всех денег. Стоит сказать, что в сети отреагировали на ситуацию неоднозначно, и под постом посыпалась масса скептических комментариев, в которых высказывалась недоверие в такое благородство. Валентина Ивановна как всегда шутит Виртуозный поступок то не верится … в комментариях нет ни одного сообщения от собственника. Первый раз вижу, что такую сумму хранить или носить с собой в мусорном пакете. И как вы себе представляете … человек шел по городу с большой суммой денег в мусорном пакете и случайно уронил, прям возле мусорника. Или случайно перепутал пакет с мусором и деньгами … И так пошел дальше … Глупо и смешно. Тем более когда взрослые люди верят Вы не поинтересовались, как можно было так их потерять? Ай-ай. Ангел хранитель старался, хотел вам помочь, договаривался с другим ангелом, чтобы их подопечный деньги потерял, придумывал, подгонял ситуацию … А вы отдать хотите! Поблагодарил и только …? Как правило, то должны дать за Вашу честность. В противном случае небеса отберут больше … Ранее сообщалось, что в Трускавце девочка нашла кучу денег, но вернула их владельцу. Также мы писали о том, что по украинским городам разбросали кошельки с деньгами и ловушкой.