Боевик в Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня и один раз применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. Запрещенную Минском оружие боевики применили в районе Верхнеторецком. Там они вели огонь из запрещенных минометов 120-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра. В районе Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В результате этих обстрелов один боец получил ранения. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в госпиталь. "В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное", — уточнили в ООС. Также отмечается, что наши воины подавляли огневые средства противника, применяя разрешено минскими договоренностями вооружения. Напомним, что боевики в Донбассе устраивают обучения и стреляют из танков. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ. Ранее сообщалось, что боевики используют беспилотники против наших бойцов. Они сбрасывают осколочные гранаты на украинском позиции на Донбассе.