Более половины немецких граждан заявили, что не будут скучать по Ангелой Меркель после окончания ее срока на посту канцлера Германии. Меркель уйдет с должности после выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel. По данным опроса, проведенного институтом Civey, а не будут скучать по канцлером Меркель 52% немцев. Еще 38% опрошенных заявили, что им не хватит Меркель на посту немецкого канцлера. Остальные участники опроса затруднились с ответом. Ангела Меркель занимала должность канцлера Германии в течение 16 лет.