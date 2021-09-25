Все обвиняемые по делу о катастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом оказались на свободе. Один из фигурантов вообще находится без меры пресечения. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о крушении Ан-26 под Харьковом ». На скамье подсудимых по делу Ан-26 находятся шесть военнослужащих: экс-командующий ВВС Сергей Дроздов; экс начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский; командир в / ч Вячеслав Глазунов; заместители командира Виктор Вовк и Роман Куценко; руководитель полетов Александр Жук. Дроздову и Туринском инкриминируют халатное отношении к военной службе в условиях особого периода, а остальным, кроме небрежности, еще и выдвинули нарушение правил полетов или подготовки к ним. Сейчас все подозреваемые находятся на свободе: под домашними арестами и личным обязательствам. Генерал Дроздов с июля и вовсе находится без меры пресечения, поскольку суд отказался его продлить. Напомним, катастрофа самолета Ан-26 произошла 25 сентября 2020. На борту самолета находился экипаж и курсанты Харьковского университета Военно-воздушных сил. Выжил только один курсант.