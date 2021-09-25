Почки — парный орган, о котором мы часто забываем, точнее, вспоминаем только тогда, когда они пошлют нам "привет". А между прочим, это — труженики, которые постоянно очищают наш организм от шлаков, токсинов, вредных веществ, в том числе от лекарств и БАДов, которые многие себе сами назначают и поглощают в бесчисленных количествах. Занимая по размеру не более чем полпроцента от массы тела человека, почки прогоняют через себя огромный объем крови. И если они выйдут из строя, то может и не наступить "занавес", рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум. Надпочечники, о них в последнее время все чаще говорят и вспоминают в контексте стресса нашей современной жизни, но мало кто знает, даже где они расположены и чем в принципе занимаются. Этот парный орган, расположенный, как и следует из названия, над почками, но, в отличие от почек, один из них не похож на другой: правый надпочечник напоминает треугольник, а левый — месяц. Напомню, что они — эндокринные органы, производящие несколько видов гормонов. Эффективнее аптечных средств: нутрициолог рассказала, как уберечься от вирусов осенью И вот всякого рода непонятные хронические боли, усталость, снижение когнитивных функций, синдрома "встал и устал" и перепады настроения — все эти проблемы могут быть симптомами, сопутствующими нарушения функций надпочечников.

Непонятные хронические боли иногда сигналят о проблемах с надпочечниками (фото: pexels.com) Пить несколько раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд И иногда, достаточно только изменить диету, подкормить свои парные органы, как вдруг вам уже и не нужны ни антидепрессанты, ни ноотропы, ни консультации психологов и т. П. Так чем же будем их баловать, конечно, продуктами, которые обладают противовоспалительным и антибактериальным действием, способствуют разрушению биопленок патогенной микрофлоры.

Поддержать надпочечники можно с помощью полезной диеты (фото: pexels.com) Простые продукты для почек и надпочечников Солодка: содержит особое вещество — глицирризин, которая подавляет активность ферментов, разрушающих кортизол. Тыквенные семечки, какао, кунжут, миндаль — содержат в себе магний, который поставляет надпочечников энергию, а также кальций и другие микроэлементы, в том числе цинк, которые оказывают на организм успокаивающее действие. Клюква: содержит кислоты, активные против бактерии E. Coli. Вещества клюквы не позволяют бактериям оставаться на слизистой оболочке желудка, кишечника или мочевого пузыря. Также стоит включить в свой рацион следующие продукты: брусника, земляника, вишня, чеснок и лук, руккола, имбирь, масло черного тмина. Ранее нуцтрициолог рассказала, что делать для профилактики паразитозов.