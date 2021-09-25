Экс-командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Дроздов оспаривает указ о своем освобождении от должности командующего. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о крушении Ан-26 под Харьковом ». Зеленский в августе издал указ об увольнении Дроздова с должности командующего Воздушными силами. В середине сентябре Верховный суд принял иск генерал-полковника к рассмотрению. "Сегодня не существует процедуры увольнения командующего Воздушных сил. Этот порядок не утвержден, то есть у государства нет никаких оснований для принятия решения об освобождении командующего ВВС", — пояснил изданию адвокат Ростислав Кравец мотивы своего клиента. Дроздов является фигурантом дела о крушении самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил, в частности, его обвиняют в халатном отношении к военной службе. Напомним, катастрофа Ан-26 произошла 25 сентября прошлого года. В мае 2021 правоохранители назвали основную причину падения самолета с курсантами.